العيون الكبريتية تجذب السياح للاستشفاء بالوادي الجديد (صور)

تتميز محافظة الوادي الجديد عن باقي محافظات مصر بوجود الآبار الجوفية الكبريتية الساخنة في بعض مناطق المحافظة والتي تساعد في شفاء أمراض وآلام العظام التي يعاني بها كثير من المواطنين بشتي بقاع الأرض، حيث يتردد الأجانب والسياح وأهالي الواحة إلى الآبار خاصة في فصل الشتاء لاقتلاع الرطوبة من العظام والتي تؤثر على كبار السن والشيوخ بمراكز المحافظة.وتعرف هذه الآبار بالعيون الكبريتية "الاستشفائية" التي تخرج من باطن الأرض تحت درجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة وتحتوى على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور، والمنجنيز وعناصر أخري تساعد في شفاء بعض الأمراض وآلام العظام.أكد بذلك رأفت سعد منسق رحلات سفاري بمركز الداخلة أن الإقبال على السياحة العلاجية بالوادي الجديد تزايد بشكل ملحوظ وخاصةً بعد شفاء العديد من الحالات المرضية التي جاءت من مختلف المحافظات لأجل الاستشفاء بالآبار والعيون الكبريتية بالمحافظة، مؤكدا أن هناك علاج بالدفن في الرمال أيضا يساعد على القضاء على آلام العظام والروماتيزم على حد سواء، مشيرا إلى أن أحد الآبار العلاجية بمركز الداخلة استقبل العديد من الوفود من مختلف الجنسيات بغرض السياحة العلاجية التي تشتهر بها المحافظة بعد زيارة أمثر من وزير وعلى رأسهم الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.وأوضح مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد محسن عبد المنعم، أن هناك 5 آبار جوفية لها شهرة واسعة بالمحافظة، وجرى إدراجها ضمن برامج زيارة الوفود السياحية للمحافظة، وهي "بئر جناح بمركز الخارجة، وبئر موط 3، وبئر الجبل، وبئر المنصورة بقؤية بدخلو، وبئر رقم 6 بمركز الفرافرة.أكد الدكتور أحمد حسن أخصائي أمراض العظام بمستشفي الداخلة العام، إنه على عكس العرف السائد بين أهل الواحات بأن المياه الكبريتية المتدفقة من باطن الأرض يزيد الإلتهابات وهو مفهوم " خاطئ" تماما، حيث يوجد حالات كثيرة من أمراض العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بتتحسن حالتهم تماما بعد النزول في هذه الآبار والتي تساعد في تخفيف آلامهم، كما أكد أن المياة الكبريتية الساخنة تساعد في تحسن شد العضلات وكذلك الدورة الدموية في المفاصل وتقلل من حدة الأعراض للمصابين بتيبس المفاصل المزمن مثل الروميتويد