رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سعدالدين وأبوالعينين» يدعوان النواب لدعمهما في انتخابات وكيلي المجلس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:57 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
مر كل من النائبين أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، على النواب بالبهو الفرعوني لمجلس النواب وأماكن تجمع وتمركز النواب، وذلك لدعوة النواب للتصويت لهم في الانتخابات على منصب وكيلي مجلس النواب.

واصطحب النائبان مجموعة من النواب من قيادات وأعضاء الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، ومنهم النائب عاطف ناصر، والنائب عماد سعد حمودة وعدد آخر من النواب، ودعا "ناصر" النواب لدعم كل من أبوالعينين وسعد لمنصبي الوكيلين.

ويواصل نواب القوائم حلف اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر