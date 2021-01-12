«سعدالدين وأبوالعينين» يدعوان النواب لدعمهما في انتخابات وكيلي المجلس

مر كل من النائبين أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، على النواب بالبهو الفرعوني لمجلس النواب وأماكن تجمع وتمركز النواب، وذلك لدعوة النواب للتصويت لهم في الانتخابات على منصب وكيلي مجلس النواب.واصطحب النائبان مجموعة من النواب من قيادات وأعضاء الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، ومنهم النائب عاطف ناصر، والنائب عماد سعد حمودة وعدد آخر من النواب، ودعا "ناصر" النواب لدعم كل من أبوالعينين وسعد لمنصبي الوكيلين.ويواصل نواب القوائم حلف اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.