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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

البطوطى: فقدان 174 مليون وظيفة فى صناعة السفر والسياحة بسبب كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:25 م
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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كشف الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي للسياحة والسفر بسبب كورونا بين 3.8 و4.7 تريليون دولار أمريكي، بينما خسارة عائدات السياحة بنحو 1.2 تريليون دولار، وأكثر من 1.1 مليار سائح، وضياع 174 مليون وظيفة في صناعة السفر والسياحة بسبب التأثير المباشر لأزمة كورونا علي القطاع السياحي.

وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاقتصاد العالمي وصل إلى نسبة انكماش -5.2% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكان معدل الانخفاض خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009 هو -0.1%، كذلك انخفاض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 9.2% مقارنة بعام 2019، بينما تأثير الوباء على قطاع النقل تمثل في انخفاض عدد الركاب من 60% إلى 62% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (حسب منظمة الطيران المدني الدولي ICAO)، فيما خسرت المطارات حوالي 60% من حركة المسافرين وأكثر من 104.5 مليار دولار أمريكي من عائداتها في عام 2020 مقارنة بالعمل المعتاد (حسب المجلس الدولي للمطارات Airports Council International).

وتابع، أن الخطوط الجوية شهدت انخفاضًا نسبته 54.7% في إيرادات الكيلومترات للمسافرين على الصعيدين الدولي والمحلي في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (حسب IATA)، في حين أن خسائر قطاع الطيران اليومية بلغت 230 مليون دولار، إذ خسرت شركات الطيران حوالي 84 مليار دولار صافي أرباحها في عام 2020.

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