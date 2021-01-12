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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:24 م
الاستعداد لتنفيذ
الاستعداد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك صقر
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء الدكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة أسيوط، الاجتماع التنسيقي للاستعداد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر 75" لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، في الفترة من 31 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبمشاركة أكثر من 500 معدة متنوعة، بالإضافة إلى مشاركة مرفق الإسعاف والحماية المدنية.

وأشار سكرتير عام أسيوط إلى أن تلك التدريبات تأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات والكوارث وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل معها وتقليل الخسائر البشرية والمادية، في إطار التعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للاستفادة من خبراتها والتدريب على تلاشي أوجه القصور التي تشوب أداء بعض الجهات أو العاملين خلال عمليات التدريب حفاظَا على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان، مستعرضًا موقف وخطط كل قطاع من القطاعات وإمكاناته المتاحة وتوزيع الأدوار لإدارة الأزمة وكيفية التصدى لها والحد من مخاطرها والتوظيف الجيد للإمكانات المتاحة لكل قطاع، لافتًا إلى أن المحافظة استعدت للتدريب العملي وتجهيز سيناريو إدارة الأزمة والتدريب عليه، مشيرًا إلى الدعم الذى يقدمه محافظ أسيوط للتدريبات الميدانية وسيناريوهات إدارة الأزمات لدورها في قياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية وتدريب العاملين فى الإدارات المحلية على كيفية مواجهتها والتعامل معها، وتقييم الخطط المختلفة ومدى كفاءتها للتصدي لأي أزمات وكوارث فضلًا عن مواجهة الأخطار الطبيعية والارتقاء بمستوى التدريب والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة للحد من مخاطر الأزمة.

كما استعرض السكرتير العام المساعد دور كل قطاع وأهم الملاحظات ونقاط القوة في التدريب وضرورة تلافي ملاحظات المشروعات السابقة وضرورة التنسيق مع كافة القطاعات فضلًا عن المحاضر التنسيقية مع باقي المحافظات المجاورة للاستفادة من امكاناتها في مواجهة الأزمات والكوارث لافتًا إلى إشرافه المباشر على تنفيذ معسكر الإيواء بالحديقة الدولية ببني غالب فضلًا عن إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط على اصطفاف المعدات بنسبة 50 % بطريق الوادى الجديد.

كما استعرض المستشار العسكري للمحافظة أهم ملامح المشروع التدريبي "صقر 75" بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وضرورة الاستغلال الجيد للامكانات المتاحة لمجابهة تلك الأزمات وحماية المنشآت والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها وكيفية تلافي الملاحظات بالمشروع السابق "صقر 54" في بعض القطاعات للاستفادة منها في التدريب الحالي والتدريبات المستقبلية.

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