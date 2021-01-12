بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية طبل، والذي تم وضع حجر الأساس له في سبتمبر الماضي، إذ يأتي هذا المشروع ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.وأوضحت أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة و٢ فحار تابعين للوحدة المحلية بقرية الخياطة، مؤكدة حرص كافة الأجهزة المعنية على تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.وأشارت إلى أن المحافظة قد دأبت على وضع خطة محددة لمد خدمات الصرف الصحي للقرية، والتي تُعاني من عدم تغطية تلك الخدمة بها، معربة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومدها يد العون لتنفيذ هذه الأعمال.