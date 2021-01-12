وزير الرياضة يتفقد استعدادات الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية لمونديال اليد

تفقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برفقة اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على التجهيزات النهائية بالصالة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.شملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية.واطمأن وزير الشباب والرياضة على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة بـ"استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر"، مشيرا إلي الطفرة الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.‎وتتسع صالة العاصمة الإدارية لنحو 7500 متفرج وتم تاسيسها ضمن مشروعات المدينه الرياضية في العاصمة الادارية، وتستضيف الصاله مباريات المجموعتين الثانية " اسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب".‎يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021، هي البطولة الأكبر في العالم حيث يشارك فيها ٣٢ منتخبا.