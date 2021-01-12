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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب يقر بجزء من المسئولية عن اقتحام الكونجرس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:00 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
منار أحمد
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يستشعر شيئًا من الذنب مع تفاعل تداعيات اقتحام الكونجرس، الذي فتح باب المساءلة على مصراعيه بوجهه.

وأفاد مصدر مطلع، وفق لقناة "العربية" الإخبارية، بأن الرئيس الجمهوري المشارف على الرحيل، أقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب التي وقعت في أروقة الكابيتول الأسبوع الماضي، خلال محادثة مع الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان دعا إلى تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات قبيل تلك الليلة الصاخبة التي أدت إلى اقتحام أروقة الكونجرس، مخلفة 5 قتلى بينهم امرأة، ورجل شرطة.

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