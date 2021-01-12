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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

494 إصابة بكورونا في الكويت

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:01 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل حالة وفاة و494 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 946 حالة والإصابات 155 ألفًا و335 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن جميع الحالات الجديدة ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن هناك 47 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما تم إجراء 10 آلاف و340 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و347 ألفًا و854 مسحة.

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و527 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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