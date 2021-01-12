ضبط مشروبات غازية وأغذية منتهية الصلاحية في الشيخ زويد

أعلن محمد حسن، مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، عن شن عدد من الحملات على المحال التجارية وأماكن تداول الأغذية في مدينة الشيخ زويد، وتمكنت من ضبط كمية من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.وقال محمد حسن، مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، أنه تم ضبط 3 صناديق مشروبات غازية، ١٢ علبه صلصة، ٧ علب بسكويت بالشيكولاتة، ٣علب كيك، ٣ كرتونه مولتو، ٢ كرتونة كارتيه، عدد من منتجات الألبان والمنتجات الأخرى.تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.