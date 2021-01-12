«الصحة»: قصر خدمات عيادات الأسنان بالمستشفيات على الحالات الطارئة

أصدرت الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا لكل مستشفيات وزارة الصحة بقصر خدمات عيادة الأسنان في مستشفيات وزارة الصحة في الإجراءات الطارئة فقط، وذلك للحماية من فيروس كورونا.وحددت وزارة الصحة تلك الإجراءات العاجلة في حالات تلوث ما بعد الخلع وحالات الخراج الحادة التي تستدعي تدخل جراحي والألم الناتج عن تسوس متقدم في الضروس والألم للناتج عن كشف عصب الأسنان.