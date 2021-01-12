إزالة سور نادي الزمالك النهري بالعجوزة (صور وفيديو)

نفذت الجهات المعنية ظهر اليوم الثلاثاء، إزالة مخالفات نادي الزمالك النهري على كورنيش النيل بالعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة.وتمثلت المخالفات في إقامة سور خرساني تجاوز 5 أمتار وهو ما يخالف القانون الذي يقضي بعدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم، وذلك على الرغم من تحذير المسؤولين عن النادي أكثر من مرة.وأكد أحد العاملين بنادي الزمالك النهري، أن ما يتم هو تسويه سور النادي مع سور كورنيش النيل تنفيذا لقرارات مسئولي النادي والمحافظة، ليتمكن المواطنون من رؤية نهر النيل.وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عين المستشار عماد عبد العزيز لإدارة نادي الزمالك مؤقتا بعد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة متأثرا بفيروس كورونا.