يحيى الفخراني ينتهي من تصوير 80% من «نجيب زاهي زركش»

انتهى الفنان يحيى الفخراني من تصوير 80% من مشاهده، في المسلسل الدرامي الجديد "نجيب زاهي زركش" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.ويواصل المخرج شادي الفخراني التصوير في بالديكورات الخاصة بالعمل، وتم رفع ساعات التصوير إلى 16 ساعة يوميا، ويتبقى لفريق العمل ما يقرب من ثلاث أسابيع للانتهاء من التصوير بشكل كامل ويدخل بعدها العمل مرحلة المونتاج ليكون جاهزًا للعرض في رمضان.المسلسل يشارك فى بطولته كل من هالة فاخر، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، من تأليف عبدالرحيم كمال.ويقدم الفخراني دورًا جديدًا عليه ويظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان المقبل، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه.ويسجل المسلسل التعاون الخامس الذى يجمع عبدالرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني بعدما كونا ثنائيًا ناجحًا خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.