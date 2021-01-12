10 آلاف متقدم لـ3 وظائف بـ«التضامن»
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:06 م
ولاء جمالطباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، عن 3 وظائف لخريجي كليات «الحقوق، علم النفس، خدمة اجتماعية»، للعمل مسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو مسئول أنشطة توعوية، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي بـ26 جامعة.
وقال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسة الاجتماعية، إنّ هناك أكثر من 10 آلاف خريج تقدموا حتى الآن لشغل الوظائف الثلاث المعلن عنها، متوقعًا وصول العدد إلى 60 ألفًا بنهاية مدة الإعلان.
وأوضح "هاشم" أنّه جار تشكيل لجان على مستوى الوزارة لفحص المتقدمين، لشغل 3 وظائف بالوحدات الاجتماعية في 25 جامعة، إضافة إلى جامعة الأزهر، أي نحو 78 خريجًا.
ولفت إلى أنّ اللجنة ستفرز السيرة الذاتية وفق معايير معينة، وانتقاء السيرة الذاتية الأعلى فى الكفاءة، وأن تكون لديه خبرة جيدة ومن أبناء المحافظة، ويفضل خريجي نفس الجامعة، كما تفضل السن الصغيرة حتى يكون قريبًا من الطلبة، موضحًا أنّه يتم عمل قائمة قصيرة والتواصل معهم ثم عمل مقابلة، ومن تطبق عليه الشروط يتم اختياره.
شروط الوظيفة
- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».
- إجادة الحاسب الآلي.
- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي» بالجامعات التالية: جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر.
تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على البريد الإلكتروني [email protected] في الفترة من 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.
وقال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسة الاجتماعية، إنّ هناك أكثر من 10 آلاف خريج تقدموا حتى الآن لشغل الوظائف الثلاث المعلن عنها، متوقعًا وصول العدد إلى 60 ألفًا بنهاية مدة الإعلان.
وأوضح "هاشم" أنّه جار تشكيل لجان على مستوى الوزارة لفحص المتقدمين، لشغل 3 وظائف بالوحدات الاجتماعية في 25 جامعة، إضافة إلى جامعة الأزهر، أي نحو 78 خريجًا.
ولفت إلى أنّ اللجنة ستفرز السيرة الذاتية وفق معايير معينة، وانتقاء السيرة الذاتية الأعلى فى الكفاءة، وأن تكون لديه خبرة جيدة ومن أبناء المحافظة، ويفضل خريجي نفس الجامعة، كما تفضل السن الصغيرة حتى يكون قريبًا من الطلبة، موضحًا أنّه يتم عمل قائمة قصيرة والتواصل معهم ثم عمل مقابلة، ومن تطبق عليه الشروط يتم اختياره.
شروط الوظيفة
- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».
- إجادة الحاسب الآلي.
- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي» بالجامعات التالية: جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر.
تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على البريد الإلكتروني [email protected] في الفترة من 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.