رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:27 م
أمطار
أمطار
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الأربعاء دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري مائلًا للدفء على السواحل الغربية مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية والصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على الصعيد، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد" على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
الإسكندرية 21 13
وادي النطرون 24 14
طنطا 25 14
شبين الكوم 25 13
دمنهور 22 13
بلطيم 22 12
مطروح 19 12
السلوم 18 11
سيوة 20 11
بورسعيد 26 14
دمياط 25 13
الزقازيق 25 13
المنصورة 25 13
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 13
العريش 26 14
رفح 25 13
رأس سدر 24 13
نخل 24 07
نويبع 23 18
طابا 22 17
كاترين 19 05
الطور 26 12
شرم الشيخ 27 18
الغردقة 26 17
مرسى علم 26 15
الفيوم 25 13
بني سويف 26 12
المنيا 26 10
أسيوط 27 10
سوهاج 27 11
قنا 27 11
الأقصر 28 12
أسوان 28 11
إدفو 28 12
أبوسمبل 27 11
الوادي الجديد 29 12
شلاتين 28 16
أبو رماد 27 15
حلايب 26 16

موضوعات متعلقة

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

«المركزي»: توزيع أرباح للعاملين بالبنوك وتأجيل المساهمين

الصور

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر