فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، جنوبية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 25 14

شبين الكوم 25 13

دمنهور 22 13

بلطيم 22 12

مطروح 19 12

السلوم 18 11

سيوة 20 11

بورسعيد 26 14

دمياط 25 13

الزقازيق 25 13

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 24 13

نخل 24 07

نويبع 23 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 26 12

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 17

مرسى علم 26 15

الفيوم 25 13

بني سويف 26 12

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 12

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبوسمبل 27 11

الوادي الجديد 29 12

شلاتين 28 16

أبو رماد 27 15

حلايب 26 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الأربعاء دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري مائلًا للدفء على السواحل الغربية مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية والصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على الصعيد، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد" على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.ويتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، شمالية غربية.