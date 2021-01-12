الجامعة المصرية اليابانية: السيسي أعاد لمصر دورها القيادي في إفريقيا

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن مصر استعادت دورها القيادي في القارة الإفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى تخصيص 150 منحة لطلاب الدراسات العليا للأشقاء في القارة السمراء لإعداد الكوادر وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والمساهمة في دعم التنمية.وقال الجوهري، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن وفدا من الجامعة المصرية اليابانية قام بزيارة سفارات 15 دولة أفريقية بالقاهرة هي موزبيق، رواندا، أنجولا، كاميرون، سيراليون، كوتيفوار، جنوب السودان، المغرب، سنغال، تنزانيا، عينيا الاستوائية، ملاوي، غانا وزيمبابوي، لتقديم عرض تعريفي عن الجامعة والإشارة إلى المنح التي تقدمها والتخصصات وشروط القبول والتسجيل.وأشار إلى أن الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الأشقاء في إفريقيا، موضحا أن المنح تتضمن أحدث التخصصات في العلوم الحديثة التي تساهم بدعم المشروعات التنموية في إفريقيا.