المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة «فتاة المرج»

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «أ.ع»، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة فتاة بالإكراه بمنطقة المرج.كانت النيابة قررت إحالة المتهم للمحاكمة، وأسندت له تهمة سرقة هاتف محمول من فتاة كرهًا عنها بالطريق العام حال حملها سلاحا أبيض، بأن استولى المتهم على هاتف المجنى عليها وأشهر في وجهها سلاح أبيض «سنجة»، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا.وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من المجني عليها بالسرقة، وبعمل التحريات اللازمة تم القبض علي المتهم واعترف بسرقة المجني عليها.وتحرر المحضر اللازم، والإحالة للنيابة التي أصدرت قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة.