حي شرق مدينة نصر يغلق مركزًا تعليميًا غير مرخص

تابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المحلات غلق وتشميع مركز تعليمى (آي كلاس) العقار. ٩أ شارع نورالدين بهجت م٨.. بالدور الأول فوق الأرضى، لإدارته بدون ترخيص.وقام اليوم العميد أحمد أنور رئيس الحى بتوجيه فرع الهيئة وفرع الحدائق بالبدء فى تطوير ورفع كفاءة حديقة خلف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشارع المهندسين العسكرين.كما تابع رئيس الحي بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي العمل في تسليك وتطهير خط الصرف الصحي بشارع السد العالي تحت الضغط العالي، كما تم العمل في تسليك وتطهير خط الصرف الصحي لمساكن مشروع الـ14 عمارة بالمثلث آخر شارع مصطفى النحاس.