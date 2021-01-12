«الصحة» تبدأ متابعة مصابي كورونا منزليًا في 5 محافظات جديدة نهاية الأسبوع

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "100 مليون صحة"، في 5 محافظات جديدة بنهاية الأسبوع الجاري.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه سيتم إطلاق المبادرة في محافظات "الشرقية والغربية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية"، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف الأماكن الأكثر إصابة والتى يكون المعدل الوبائى بها مرتفعًا.وأكدت المصادر أنه سيتم تغطية كل المحافظات منتصف فبراير المقبل، حيث تم التعاقد على كميات كبيرة من أجهزة قياس مستوى الأكسجين في الدم لتغطية كل المحافظات، لافتة إلى أنه تمت الاستعانة بالأطقم الطبية لمبادرة "100 مليون صحة" والبالغ عددها 20 ألف فريق من المتخصصين، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، كما يتم متابعة الحالات من خلال منظومة إلكترونية للعزل المنزلي.وأوضحت المصادر أنه يتم من خلال المبادرة متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.وأكدت أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.يذكر أنه يتم متابعة الحالات أيضًا من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لافتًا إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، (http:www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى الخط الساخن (105).