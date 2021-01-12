استهداف مواقع الحرس الثورى الإيرانى فى دير الزور بغارات جوية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن مواقع الحرس الثوري الإيراني عند أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرق سوريا تعرضت إلى غارات جوية.أتت تلك الضربة بعد أن عمدت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية التي تعمل تحت امرأة الحرس، إلى نقل حمولة أسلحة عبر 4 شاحنات كبيرة "مخصصة لنقل الخضار والفواكه".وحسب المرصد، فقد كانت تلك الشاحنات محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت في مستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.يذكر أن الميليشيات الإيرانية تسيطر مع قوات النظام السوري على مواقع كثيرة في محافظة دير الزور.وغالبًا ما تتعرض تلك المواقع لضربات مجهولة المصدر، إلا أن كل الترجيحات تشي بضلوع إسرائيل، بينما تنفي الأخيرة الأمر.والأسبوع الماضي، استهدفت طائرة مسيرة، سيارة تابعة لميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية، قرب مدينة البوكمال، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية بالإضافة إلى جرح آخرين، حسب ما أفاد المرصد في حينه.وعلى مر الحرب السورية، دعمت إيران حليفها في دمشق، وأنشأت عشرات الميليشيات المرتبطة بها في البلاد، لا سيما في دير الزور. كما سلّحت ودربت عشرات الفصائل أيضًا دفاعًا عن مصالحها والنظام السوري.