رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استهداف مواقع الحرس الثورى الإيرانى فى دير الزور بغارات جوية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:44 م
استهداف مواقع الحرس
استهداف مواقع الحرس الثوري
منار أحمد
طباعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن مواقع الحرس الثوري الإيراني عند أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرق سوريا تعرضت إلى غارات جوية.

أتت تلك الضربة بعد أن عمدت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية التي تعمل تحت امرأة الحرس، إلى نقل حمولة أسلحة عبر 4 شاحنات كبيرة "مخصصة لنقل الخضار والفواكه".

وحسب المرصد، فقد كانت تلك الشاحنات محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت في مستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

يذكر أن الميليشيات الإيرانية تسيطر مع قوات النظام السوري على مواقع كثيرة في محافظة دير الزور.

وغالبًا ما تتعرض تلك المواقع لضربات مجهولة المصدر، إلا أن كل الترجيحات تشي بضلوع إسرائيل، بينما تنفي الأخيرة الأمر.

والأسبوع الماضي، استهدفت طائرة مسيرة، سيارة تابعة لميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية، قرب مدينة البوكمال، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية بالإضافة إلى جرح آخرين، حسب ما أفاد المرصد في حينه.

وعلى مر الحرب السورية، دعمت إيران حليفها في دمشق، وأنشأت عشرات الميليشيات المرتبطة بها في البلاد، لا سيما في دير الزور. كما سلّحت ودربت عشرات الفصائل أيضًا دفاعًا عن مصالحها والنظام السوري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر