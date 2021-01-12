تفاصيل تأجيل انعقاد معرض الكتاب 2021.. والهيئة المنظمة له سنويا

انعقاد معرض الكتاب 2021

ناقشت وزارة الثقافة مدى تأثير جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على خريطة معارض الكتاب في العالم خاصة في ظل تجمعات الزائرين والتي تصل سنويا إلى 4.5 مليون مواطن حيث ينتقل الفيروس عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم لذلك وجدت الوزارة أنه من المناسب حاليا تأجيل كافة فعاليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 30 يونيو المقبل والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، منعا للتكدس بمختلف الفئات العمرية داخل المعرض.





الهيئة المنظمة لمعرض الكتاب

تعد الهيئة المصرية العامة للكتاب هي الهيئة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي سنويا حيث تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية لكافة فئات المجتمع بمختلف أعمارهم و تساعد ذوي الكفاءات في العديد من المجالات الإبداع حيث تساهم بجهود متواصلة في نشر رسالة التنوير من خلال مؤسسة متكاملة التأليف والنشر وإصدار وطبع الكتب في المجالات المختلفة و الترجمة والتسويق لكافة مجالات الإبداع.





مظاهر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب سنويا

يقام المعرض الدولي للكتاب سنويا في إجازة نصف العام في أرض المعارض بمدينة نصر منذ إقامته 1969 ولكن منذ عام 2019 تم نقل إقامته إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس نظرا لارتفاع أعداد الزائرين السنوية التي تصل إلى 4.5 مليون زائر لمدة 12 يوم يشارك خلاله ناشرون من مختلف دول العالم العربية والأجنبية حيث تقام به الندوات والعروض المسرحية والمعارضة التشكيلية وعروض الموسيقى لذلك قررت إدارة المعرض تأجيل موعد انعقاد معرض الكتاب 2021 نظرا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





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