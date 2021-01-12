1575 إصابة جديدة و72 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1575 إصابة جديدة و72 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 383 ألفًا و833 حالة وتعافي منها 357 ألفًا و563 حالة بينما توفى 6819 حالة، مشيرة إلى أن هناك 2301 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات منها 378 حالة في العناية المركزة.وأشارت إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا وبلغت 343 إصابة والنمسا السفلى 247 حالة وستيريا 223 وسالزبورج 222 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 24 حالة.