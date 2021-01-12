بعد أحداث مباراة الرجاء.. الإفراج عن 15 من مشجعي الإسماعيلي

أفرجت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن 15 من جماهير النادي الإسماعيلي، ممن تم القبض عليهم، مساء أمس، خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة، بعد هزيمة الدراويش أمام الرجاء البيضاوي المغربي، والخروج من البطولة العربية.وتحفظت الأجهزة الأمنية، على 18 شخصًا آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادي الإسماعيلي بشارع رضا.وشهد شارع رضا والشوارع المحيطة به مساء أمس الإثنين، أحداث شغب وصلت إلي اشتباكات مع الشرطة بالحجارة عقب خروج النادي الإسماعيلي من البطولة العربية، بخسارة بثلاثية نظيفة أمام فريق الرجاء المغربي.