رئيس «مغاغة» بالمنيا يتابع نسب الإنجاز فى محطة مياه الشرب بقرية بنى واللمس

تابع اليوم المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، آخر مستجدات الوضع ونسبة الإنجاز بمحطة مياه الشرب التى تم البدء في تدشينها بقرية بني واللمس التابعة لقرية برطباط، كما تفقد بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بقرية برطباط الجبل.جاء ذلك خلال جولة رئيس المركز والمدينة لقرية برطباط الجبل والتي رفقه خلالها خالد عبدالحليم، رئيس الوحدة المحلية للقرية، حيث تفقد الحالة العامة بالقرية، كما استمع إلي شكاوي ساكني الوحدات السكنية التابعة للوحدة المحلية، حيث وجه بتوفير المتطلبات الضرورية وتحسين منظومة النظافة التي تقوم يوميًا برفع كميات من المخلفات الصلبة بالقرية وتوابعها وإلقائها بالظهير الصحراوي.وأكد رئيس مركز ومدينة مغاغة أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية اليومية للوحدات المحلية القروية بهدف تحسين جودة الخدمات بها والارتقاء بمستويات الخدمات المحلية والتنموية للقرى.