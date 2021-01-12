مصرع شاب دهسه القطار في محطة طنطا

لقي شاب مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار طنطا، ولم يتم التعرف على هويته.وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بدهس قطار أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من رصيف المنصورة بمحطة سكة حديد طنطا.وتبين من فحص شرطة السكة الحديد، اصطدام قطار بشخص في العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسه، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ووفاته في الحال.وتم نقل أشلائه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.