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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب دهسه القطار في محطة طنطا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:26 م
القطار
القطار
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغني
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لقي شاب مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار طنطا، ولم يتم التعرف على هويته.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بدهس قطار أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من رصيف المنصورة بمحطة سكة حديد طنطا.

وتبين من فحص شرطة السكة الحديد، اصطدام قطار بشخص في العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسه، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ووفاته في الحال.

وتم نقل أشلائه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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