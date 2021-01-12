وزير الكهرباء يُناقش إجراءات تنفيذ مصر 3 مشروعات كبرى بإفريقيا

ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، الاجتماع الوزارى للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)، تحت عنوان «تحديد أولويات البنية التحتية لإفريقيا للعقد القادم».يأتي ذلك لكونه رئيس اللجنة نيابة عن مصر، برعاية وتنظيم من مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وبمشاركة السادة ممثلي الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد الإفريقى وممثلي المؤسسات والتجمعات الإفريقية المعنية بالبنية التحتية.أوضح «شاكر»، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض إجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بإفريقيا، والتي تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة في 73 مشروعًا في كل قطاعات البنية التحتية، منها المشروعات الثلاثة التي تخص مصر، وهم مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمرحلة أولى لاستكمال الربط مع جنوب إفريقيا باستخدام طريق حرم «القاهرة ـ كيب تاون»، ومشروع الربط الكهربائى الإقليمى بين مصر وليبيا كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائى لدول شمال إفريقيا.وأضاف أنه تم استعراض استراتيجية تنفيذ وتمويل تلك المشروعات، والوقوف على مستجدات خطة التعافي من الآثار الناتجة من جائحة كورونا.تعرض نتائج هذا الاجتماع، على قمة الاتحاد الإفريقى القادمة فى فبراير 2021، وذلك لاعتمادها من السادة رؤساء الدول الإفريقية.وتأتي رئاسة ومشاركة مصر في هذا الاجتماع، ضمن عدة مشاركات تمت منذ تولي رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2020، وذلك لتوطيد العلاقات بين مصر وباقي الأشقاء الأفارقة.