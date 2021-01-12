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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غالية بن علي تنتهي من تسجيل أغاني ألبوم «فيلم مصري»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:35 م
غالية بن علي
غالية بن علي
أمير محمد خالد
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كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تسجيل باقي أغاني ألبومها الجديد الذي يحتوي على أغان مصرية.

وكتبت الفنانة: "تم تسجيل بقية الألبوم فيلم مصري والحمد الله، والآن في بروكسل يتم تركيب الأغاني، وتتزاحم أمام باب بيتي كل الصور والحكايات والمغامرات، التي لم أنتبه إليها وأنا أرقص في دوامة القاهرة".

وتحدثت غالية بن علي عن رحلتها في مصر خلال الفترة الماضية، وقالت: "رحلتي الى مصر كانت دون كل الرحلات هذه المرّة، بعد سنة من الغياب كان الإحساس قريب من الإحساس بالعيد السنوي،  وكذلك كالإحساس بالحج إلى مكان مقدس في معتقداتك، مفعم بالمعجزات، كالإحساس بأن الله منحك فرصة الرجوع إلى فترة طفولتك وخوض التجربة مرة ثانية، شعرت بهذا في قرية تونس بالفيوم، وككل مرة مهما مدّدت في فترة تواجدي هناك، يمر الوقت بسرعة خارقة ويقتلعك بكل قسوة من جمال الطبيعة وهدوء الحياة".

وأضافت: "ثم تجد نفسك في القاهرة، فتسرع دقات قلبك وتمر بكل الحالات من الانبهار إلى الإحباط، كحقنة تأخذها عشرين مرة في اليوم وبرغم ذلك (لسه يا عيني مبتسم ومزقطط)، الموقف المؤثر جدا عند رجوعي كان  علىّ أن أرى أولادي وأن أمنع نفسي من حضنهم وتقبيلهم، وأن أعزل نفسي حتى تتم فترة الحجر الصحي، السفر في هذه الفترة من تاريخنا صعبة ومرهقة، لكن كما تقول كلمات صديقي الشاعر منتصر حجازي، والتي رافقتني طول هذه الرحلة: وبرغم ذلك ولذلك لو الزمن يرجع هاختار نفس الطريق".

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