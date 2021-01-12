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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

مطران المنيا يلتقي الأنبا بطرس فهيم والراهبات المصريات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، براهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك يأتي في إطار تهنئة الأنبا باسيليوس بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك تم بحضور نيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، والأم ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة للراهبات المصريات.

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