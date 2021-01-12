هيئة نظافة القاهرة تستعد للتقلبات المناخية بتطهير مخرات السيول

واصلت هيئة نظافة القاهرة مراجعة البالوعات وخرات السيول وتطويرها استعدادًا للتقلبات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.وقام فرع الهيئة بالتبين بحملة مكثفة لرفع مخلفات منطقة مخر السيل بالتبين وشارع كورنيش النيل وشارع الإسعاف ومنطقة جبل عرفات تحت إشراف المهندس أحمد عبدالنبي مدير فرع الهيئة بالتبين.كما قامت هيئة نظافة القاهرة بناءً على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإعادة زراعة وتجميل جدران كوبري المحكمة شارع الحجاز وجارٍ العمل وقد أسندت الأعمال للمنطقة الشرقية بقيادة المهندس محمد عبدالله مدير عام المنطقة الشرقية.كما قامت الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة بناءً على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة برفع كفاءة دهان الأسوار الحديدية بحديقة الأمل بشارع بور سعيد تحت إشراف المهندس محمود عبدالعظيم ومشرف الأعمال محمد بيومي.