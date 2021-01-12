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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

هل ساهمت المناعة المجتمعية في تراجع إصابات كوررنا بالموجة الثانية؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:53 م
إصابات كوررنا
إصابات كوررنا
سالي رطب
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بدأت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في التراجع دون مستوى 900 إصابة يومية منذ الأسبوع الأول من يناير، بعد أن ارتفعت إلى 1400 إصابة لعدة أيام متتالية في ديسمبر الماضي.

وأرجعت وزيرة الصحة هالة زايد، انخفاض أعداد الإصابات اليومية، بداية من 3 يناير الماضي، إلى احتمالية التشبع في الأماكن التي بها زيادات بالأعداد، فتكون ما يسمى بالمناعة المجتمعية، موضحة أنه عندما تزيد الإصابات في المجتمع تبدأ تنخفض مجددًا أو تستقر، وهو تفسير قلة الأعداد منذ 3 يناير.

ولكن هل كونت مصر المناعة المجتمعية التي تحميها من الفيروس.. "الدستور" تواصلت مع بعض الخبراء لبحث الموضوع في السطور التالية.

أستاذ مناعة: تراجع الإصابات نتيجة حالة التشبع
محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات بكلية العلوم جامعة المنوفية، قال إن مصر بالفعل وصلت لحالة تشبع من الفيروس خاصة وهو ما يفسر التراجع السريع في أعداد الإصابات عكس الموجة الأولى، موضحًا أن حالة التشبع تؤدي إلى انخفاض الإصابات، كما حدث فى الشهر الحالي مع تسجيل عدد قليل من الوفيات، على عكس مناعة القطيع التى تحتاج كي تتحقق وفاة مئات الآلاف.

وأشار إلى أن تكون حالة التشبع تتحقق بسبب الإجراءات الاحترازية والتزام الشعب، واتجاه الكثير من المواطنين إلى تقليل خروجهم من المنزل مما جعل فئة قليلة معرضة للإصابة ومع الوقت حدث تشبع لهذه الفئة.

وعن كيفية تكوين مصر للمناعة المجتمعية، قال إن تكوينها يحتاج إلى إصابة نحو ٤٠ إلى ٦٠٪ من السكان بالفيروس، وقد تتسبب فى وفاة ما يقرب من مليون حالة.

ما هي المناعة المجتمعية ضد الفيروسات؟
تعتمد المناعة المجتمعية حسب الباحثين إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا.

ويمكن تكوينها أيضًا من خلال إعطاء لقاح لعدد كبير من الناس لمكافحة الوباء، مما يصعّب من انتقاله لآخرين.

باحث إكلينيكي
"من الناحية العلمية فمن الصعب أن نثبت تكوين مناعة مجتمعية في مصر تسببت في تراجع الإصابات في الفترة الماضية"، هذا ما أوضحه نائل الطويسى، باحث إكلينيكي، موضحًا أن المناعة المجتمعية تحدث عقب إصابة نصف المجتمع بالفيروس وهذا لم يحدث في مصر بناءً على تقارير وزارة الصحة وأيضًا الدراسات البحثية التي يقوم بها علماء الفيروسات في مصر.

واستطرد: من الممكن أن يعود سبب تراجع الإصابات إلى ضعف قوة الفيروس ذاته، مشيرًا إلى أن الفائدة الوحيدة للمناعة المجتمعية تكون مع الفيروس من النوع نفسه وليس مع طفراته أو أنواعه الجديدة، وهذا ما يحدث مع فيروس كورونا الذي بدأت تظهر طفرات جينية له في بعض الدول الأوروبية.

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