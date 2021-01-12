الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «كلمة اليوم».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيسبوك» عن السيد المسيح.وقالت الحلقة الأحدث من الحملة: «في الابن، الكلمة الذي صار جسدًا، والذي جاء يتمّم إِرادة من أَرسله، يتجلّى اللهُ، ينبوعُ الوحي، كأبٍ، ويكملّ تربيّة الإنسان الإلهيّة».