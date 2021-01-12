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اقتصاد

أبرز التساؤلات حول المنظومة الإلكترونية الضريبية لقطاع المقاولات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:39 م
المنظومة الإلكترونية
المنظومة الإلكترونية الضريبية لقطاع المقاولات
علا العلاف
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طرحت لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس ممدوح مرشدي، عدة تساؤلات هي الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بالإقرار الإلكتروني.

وأعدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية منظومة إلكترونية خاصة بتحصيل الضرائب، فيما يتوارد في الأذهان قرابة 100 سؤال حول كيفية الدفع عن طريق المنظومة الإلكترونية.. ويرصد «الدستور» في أولى حلقاته أول 6 أسئلة عن الإقرار الضريبي الإلكتروني:

* قطاع المقاولات:
لا توجد فواتير منتظمة فكيف يتم وضع قيمة المستخلصات علمًا بأن المستخلص الواحد يتم صرفه خلال 10 سنوات؟
عند اعتماد المستخلص من الاستشاري في كل مرحلة من مراحل إتمام عقد خدمة المقاولة، حيث يعامل المستخلص المعتمد من الاستشاري فى كل مرحلة منه معاملة الفاتورة عند ملء الإقرار الإلكتروني الذي يجب الإقرار عنه، ويتم سداد الضريبة عليه فى كل مرحلة من مراحل الإتمام، وحتى اكتمال عقد المقاولة، ويتم الإقرار وسداد الضريبة على كامل عقد المقاول مهما طالت سنوات تنفيذ المقاولة، وقد تتم إتاحة وصف الفاتورة أو المستخلص على نظام الإقرار الإلكتروني بالحروف والأرقام لخدمة نشاط المقاولات أو وجود فروع فى الشركات.

* مقاولو الباطن:
كيف يتم حساب فاتورة مقاول الباطن طبقًا للمنشور رقم 5 لسنة 95 وهل هو معفى أم لا؟
طبقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ فإن مقاول الباطن غير معفى من أداء ضريبة الجدول، حيث أنه يعتبر مكلفًا بأحكام القانون، كما يعتبر مسددًا لضربيبة الجدول فى حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال بالشروط الواردة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة.

ويخضع مقاول الباطن لضريبة القيمة المضافة على توريده للمقاولة مع السماح له بخصم الضريبة على تلك التوريدات.

وأوضحت لجنة الضرائب أنه يتم تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات فى حالة سداد الضريبة على خدمة المقاولة من المقاول العام، وأعطى مقاول الباطن بيانات السداد، ويسمح القانون لمقاول الباطن بتسوية تلك الضرائب بعد إقراره عنها كمديونية مستحقة للمصلحة عن ذات الأعمال.

* تقييم القيمة المضافة
متي يتم تقييم إقرار القيمة المضافة إجباريًا على المنظومة الإلكترونية؟
طبقًا لأحكام المادة 53 من قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ فإنه يحق للوزير وضع نظام، أو أكثر، يمكّن المصلحة من الحصول إلكترونيا على الإقرارات الضريبية، وتقديم صور أو بيانات الفواتير المصدرة من السجل.

* تسجيل أوامر الدفع
كيف يتم تسجيل أمر الدفع الإلكتروني على المنظومة الإلكترونية؟
يتم الدخول على غلق الفترة الضريبية وكتابة رقم الدفع الإلكتروني "جاري الدال تفعيل"، والمبلغ المسدد، ويمكن السداد أكثر من مرة بأكثر من رقم ويقبل النظام هذه المدفوعات، ويتم إدخالها كسداد بالإقرار الإلكتروني الأقدم فالأحدث.

* استخدام البنوك
هل يجوز الدفع من خلال البنك وإغلاقه فى نفس اليوم والفترة؟
يجوز السداد من خلال البنك وإغلاق فترة على المنظومة الإلكترونية فى نفس اليوم.

* تجار الخردة
هل يجوز لتجار خردة الحديد والصلب تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للمصلحة؟
صدر قرار وزير المالية بتوريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب، وعلى الشركات العاملة بقطاع الحديد والصلب عند قيامها بشراء مدخلات للإنتاج "حديد خردة" يفصل قيمة الضريبة عنالقيمة المضافة من قيمة المشتريات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية باسم المورد "التاجر"، طبقًا للقرار الوزراي رقم 335 لسنة 2018، ويتم تسلم بيانات المدفوعة من قبل شركات الحديد وإثباتها كمدفوعة بإشعار إضافة على جدول المدخلات تسويةً لسداد المديونية المستحقة عليه بالإقرار.

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