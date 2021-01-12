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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تركيب 29 ألف عداد مياه مسبق الدفع بالغربية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:36 م
عداد مياه
عداد مياه
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس عادل عطية سعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تركيب حوالي 29 ألف عداد مسبق الدفع منذ بداية المنظومة في ديسمبر 2018 حتى 12 يناير 2021، وإدخالها نطاق الخدمة في منظومة الشركة، كما تم استبدال حوالي 46 ألف عداد تالف بداية من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

وقال رئيس شركة مياه الغربية، في بيان للشركة القابضة، أنه تم إحلال وتجديد محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبرى، وإحلال وتجديد محطة مياه الجلاء بمدينة طنطا بإجمالي تكلفة 308 ملايين جنيه، وبالنسبة للصرف الصحي تم افتتاح 10 محطات صرف بإجمالي تكلفة 677 مليون، وإتمام عمليات الصيانة والمتابعة الدورية للمحطات بشكل مستمر، و4 محطات صرف صحى فى مركزي زفتى وقطور بإجمالي تكلفة 314 مليون جنيه، وخلال الفترة من 2017 حتى 12 يناير 2021.

وأضاف أن الشركة استقبلت عبر الخط الساخن 125 خلال عام 2020 قرابة 47000، وتم التعامل مع جميع الشكاوي بنسبة حل 100%.

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