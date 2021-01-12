رئيس اتحاد «تموين القاهرة»: تطبيق التحول الرقمي يغلق باب الفساد

قال رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن تطبيق التحول الرقمي من خلال البوابات الإلكترونية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شملت خدمات السجل التجاري إلكترونيًا هي خطوة جيدة على الطريق الصحيح لغلق باب الفساد والتلاعب، ما يصب لصالح المواطنين وأصحاب الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية.وأضاف القاضي في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الخدمات تعمل تيسير الإجراءات لأصحاب الشركات ومنع الزحام والتكدس أمام مكاتب السجل التجاري، خاصة خلال انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تلك الفيروس حماية لصحة المواطنين.وقال إن هناك تطويرًا شاملًا لجميع خدمات السجل التجاري في المكاتب ووجود عدد من الشباك لاستقبال الجمهور ولاستيعاب أكبر عدد من المعاملات اليومية وبشكل منظم ليحصل طالبي الخدمة على رقم يحدد دوره في الحصول على تلك الخدمات لتكون هذه الخدمات أشبه بالمعاملات البنكية والخدمات المراكز التموينية المتطورة والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا.