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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس اتحاد «تموين القاهرة»: تطبيق التحول الرقمي يغلق باب الفساد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:30 م
رأفت القاضي
رأفت القاضي
صلاح عامر
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قال رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن تطبيق التحول الرقمي من خلال البوابات الإلكترونية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شملت خدمات السجل التجاري إلكترونيًا هي خطوة جيدة على الطريق الصحيح لغلق باب الفساد والتلاعب، ما يصب لصالح المواطنين وأصحاب الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأضاف القاضي في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الخدمات تعمل تيسير الإجراءات لأصحاب الشركات ومنع الزحام والتكدس أمام مكاتب السجل التجاري، خاصة خلال انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تلك الفيروس حماية لصحة المواطنين.

وقال إن هناك تطويرًا شاملًا لجميع خدمات السجل التجاري في المكاتب ووجود عدد من الشباك لاستقبال الجمهور ولاستيعاب أكبر عدد من المعاملات اليومية وبشكل منظم ليحصل طالبي الخدمة على رقم يحدد دوره في الحصول على تلك الخدمات لتكون هذه الخدمات أشبه بالمعاملات البنكية والخدمات المراكز التموينية المتطورة والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا.

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