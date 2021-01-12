قلد توقيعا ليصبح طيارا.. 10 محطات في حياة حسن عبدالعزيز «كبير المقاولين»

المحطة الأولى

- المحطة الثانية

- المحطه الثالثة

المحطة الرابعة

المحطة الخامسة

المحطة السادسة

المحطة السابعة

المحطة الثامنة

المحطة التاسعة

المحطة العاشرة

تحدث المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، حول أهم 10 محطات في حياته، منذ حلمه بأن يكون طيارًا إلى حلم والدته بأن يصبح طبيبًا، حتى صار حاليًا الأب الروحي لقطاع المقاولات في مصر وأفريقيا والملقب بـ«كبير المقاولين».حصل عبدالعزيز على الثانوية العامة بمجموع عالٍ وكانت كليات الهندسة تقبل أصحاب المجاميع العالية، لكنه كان يحلم بدخول الكلية الجوية ليصبح طيارًا، وبمجرد أن أفصح عن رغبته للأسرة وجد اعتراضًا من الجميع، بوصفه وحيد والده المتوفى، لكنه تقدم بأوراقه وقلد توقيع ولي الأمر ونجح في جميع الاختبارات، ودخل بالفعل الكلية الجوية وأمضى بها ثلاثة أسابيع، وعندما "عرفت الأسرة قامت الدنيا ولم تقعد وجرت اتصالات بمدير الكلية الجوية، ووضحوا له أنه قلد توقيع ولي الأمر ومن ثم تم خروجه من الكلية الجوية".كانت والدته تتمنى أن يدخل كلية الطب، لكنه لم يكن يرغب في ذلك، وأصبح عنيدًا تجاه رأي والدته التي تسببت في خروجه من الكلية الجوية، والتحق بكلية الهندسة، الشعبة المدنية.بعد تخرجه في كلية الهندسة، جامعة عين شمس، شعبة الأشغال العامة مشروع طرق ومطارات،حصل علي تقدير امتياز في المشروع عام 1971، وتقدم بأوراقه لشركة المقاولون العرب.يقول «عبد العزيز»: "كانت المفاجأة هي أن الإنترفيو أو المقابلة الشخصية كانت أمام العظيم والمعلم الكبير والإنسان المبدع المهندس عثمان أحمد عثمان، رحمه الله.هكذا أعطاه عثمان أحمد عثمان عدة نصائح كانت دستورًا له في عمله، وحصل بسببهاعلى بعض الترقيات والعلاوات الاستثنائية، وتخطى بعضًامن الذين كانوا أقدم منه، وأصبح رئيسا عليهم، وكان من الشباب المميزين في الشركة، والمعروفين بالاسم، ومن المميزين عند المهندس إبراهيم محلب".في أول عام 1990 تم اختياره مديرًا لأحد المشاريع العملاقة والعسكرية بالمملكة العربية السعودية، والاختيار كان عن طريق المرحوم المهندس محمد محمود، نائب أول رئيس للمقاولون العرب، وأنجز المهمة على أكمل وجه، وتم تكريمه من الشركة السعودية، تقديرًا لإنجازه هذا المشروع، قبل أن يعود من السعودية في منتصف عام 1994 إلى شركة المقاولون العرب، وتولى قيادة قطاع القناة وسيناء، وأغلب مشاريع هذا القطاع كان يتبع وزارة الإسكان والتعمير، وكان ينجز المشروعات قبل مواعيدها، متفوقًا على بقية الشركات، وكان وزير الإسكان آنذاك هو الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وكان معجبًا بأداء القطاع الذي يترأسه «عبد العزيز»، وعرض عليه أن ينتدبه من شركة المقاولون العرب إلى وزارة الإسكان والتعمير، وقبل أن يمنحه فرصة للتفكير أصدر قرارًا بإعارته من المقاولون العرب رئيسا لجهاز القاهرة الجديدة، وكانت مدينة صحراء ليس بها سوى إسكان منخفض التكاليف وغير مسكون لعدم دخول المرافق أو المواصلات أو أي خدمات، وكان ذلك في 30 نوفمبر عام 1995 وظل بها حتى 30 يونيو 1999.أنهى وأنجز تخطيط القاهرة الجديدة، وشرع بقوة في الطرق والمياه والصرف والكهرباء والتليفونات والإسكان ومباني الخدمات، مثل المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة ووحدات المطافئ وخلافه، وبدأت الحياة تدب في المدينة ودخلت المواصلات وحضر السكان، وكانت أول مدينة تنجز مشروعات إسكان الشباب والمستقبل، وحضر رئيس الجمهورية لافتتاحها، وأصبحت أكثر المدن الجديدة إقبالا من الناس، ومدينة بها جميع الخدمات، ومأهولة بالسكان، ويأتي إلى مشاريعها الترفيهية سكان مصر الجديدة والمعادي ومدينة نصر.حدثت مشاكل كثيرة في مدينة 6 أكتوبر، منها تأخير تنفيذ المشروعات وخصوصا المرافق اللازمة للصناعات والإسكان، وتعطلت الاستثمارات، فأصدر الوزير قرارا بنقله رئيسًا لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وكانت المهمة شاقة بسبب سوء أداء العاملين بالجهاز وعدم الانضباط وغياب الأمانة، لكنه استطاع خلال عام واحد أن يضبط الأمور وينال رضا السكان والمستثمرين، وفي آخر عام 1999 تولى الإشراف على أجهزة مدن القطاع الغربي (أكتوبر وزايد والسادات والنوبارية وبرج العرب) وتمت ترقيته إلى وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق.في منتصف عام 2000 تم نقله نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير، وكانت المشروعات كلها قومية تنموية، مثل كورنيش الإسكندرية وكوبري ستانلي والطريق الساحلي الدولي ومحور التعمير وكباري وأنفاق مصر الجديدة وتطوير العشوائيات لمنشأة ناصر وكبري الوراق، بالإضافة إلى مشروعات شمال وجنوب سيناء للتنمية والمرافق، وتحلية مياه البحر والطرق الرابطة لمدن سيناء، وكذلك الصحراء الغربية ومرسي مطروح وسيوة.في منتصف عام 2004 تولى منصب نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية والشركات حتى سن المعاش، وكانت تلك المحطة مليئة بالأحداث.تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات، وهي شركة منشأة بقرار جمهوري لتصدير صناعة المقاولات للدول الإفريقية والعربية، وكانت أغلب المشروعات بالعراق، نظرا لعلاقاته الوطيدة بوزير الإسكان العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وكذلك طه ياسين رمضان الذي كان نائبًا لصدام حسين، وبعض الوزراء الآخرين، فضلًا عن بعض المشروعات في جيبوتي، وبالإضافة إلى هذه الشركة تولى رئاسة شركة مصر سيناء للسياحة، وكان عضو مجلس إدارةالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد منذ عام 2002.بعد أحداث 25 يناير عام 2011 حيث كان رئيسًا لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، ورئيسا لشركة مصر سيناء للسياحة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين، وبالتحديد في أول يوليو 2011 استدعاه وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي، وطلب منه أن يستقيل من رئاسة الشركتين من أجل التفرغ لرئاسة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، نظرا للظروف الصعبة التي تواجه شركات المقاولات نتيجة الأحداث، خاصة أن العديد من الشركات بدأت في الإفلاس، وتم اختياره من بين 5 شخصيات لها وزنها وثقلها في هذا المجال، وصدر قرارا بتعيينه في 13 يوليو 2011.انتخب أمينا عاما للاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي البناء والتشييد بالإجماع في يونيو عام 2006، وفي عام 2013 تم انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي، كما تم التجديد له ثلاث مدد متتالية حتى وقتنا هذا.وفي 12 يوليو 2019، انتهت رئاسته للاتحاد المصري بعد مدتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى طبقًا للقانون، ومازال عضوًا بمجلس الإدارة، ويقدم مساعداته للمجلس ولشركات المقاولات نظرًا لخبراته وعلاقاته.