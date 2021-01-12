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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطورة تحميل الواتس الذهبى 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:01 م
الواتس الذهبي
الواتس الذهبي
ريم محمود
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شغل تطبيق الواتس الذهبي 2021 العديد من الأذهان خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتشار معلومات تفيد بهكر المعلومات الشخصية المتداولة على محادثات الواتس آب وتحذيرات الكثير من هذا التحديث الجديد للواتس آب، وزعم الكثير من المتخصصين أن استخدام التليجرام هذه الأيام هو الأفضل لأنه يعمل على سرية المعلومات الشخصية، في هذا السياق تم تداول معلومات عن الواتس آب الذهبي وهو نسخة مطورة حديثة من الواتس أب الأصلي، كما أنه يتوفر في التطبيق جميع المميزات الموجودة في تطبيق الواتس الاصلي مع وجود مميزات جديدة مميزة تمت إضافتها عن طريق مطور واتس أب الذهبي أبو عرب، ويعد تطبيق واتس أب الذهبي WhatsApp Gold APK من أهم تطبيقات المراسلة والدردشة مع الأصدقاء والأشخاص حول العالم، ونال تطبيق الواتس الذهبي 2021 قبولًا عند جميع المستخدمين وأقبل عليه العديد من الأشخاص من جميع دول العالم.

الواتس الذهبي 2021

وفقًا لما قاله مستخدمو الواتس آب الذهبي، فقد قالوا إن تطبيق واتس أب الذهبي يعتبر من أهم وأفضل التطبيقات التي تختص بجميع المحادثات، وقام المطور للعمل على إضافة ميزات جديدة داخل هذه النسخة الحديثة من واتس أب الذهبي وغير موجودة في النسخ والإصدارات السابقة.

وعن خطورته، قال مستخدمو الواتس آب الذهبي: حقيقة أن مستخدمي التطبيق لا يتم حظرهم يعني أن التطبيق لا ينتهك القيم الرئيسية لـ p WhatsAp الرسمي حتى يسمح لهم WhatsApp فقط بالاستمرار في استخدامه، ومع ذلك، لمجرد أن الأشخاص يتم حظرهم لا يعني مباشرة أنه آمن.

من المحتمل ألا يكون أي تطبيق معدّل آمنًا، غالبًا ما يكون للأشياء الجميلة في الاستخدام، والتي تأتي مجانًا في هذه الحالة، ربما لا نعلم أنا وأنت ما هو الرمز الآخر الذي وضعه مطور واتس أب الذهبي في التطبيق على سبيل المثال، قد يكون لديهم رمز للتجسس عليك، ويمكنهم فعل ذلك لأنك قد منحت أذونات التطبيق للوصول إلى الميكروفون وجهات الاتصال والتخزين باستخدام الصور وما إلى ذلك.

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