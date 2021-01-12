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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رياح وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:50 م
رياح وشبورة
رياح وشبورة
نوران إمام
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مع تواصل وجود الشبورة الكثيفة التي تشهدها البلاد في فترة الصباح والطقس البارد ليلًا، تنشر هيئة الأرصاد الجوية وهيئة المرور تحذيرات لقائدي السيارات من السرعة المبالغ بها على الطرق الزراعية، ويرصد "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس في الــ72 ساعة المقبلة.

 أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة والتقلبات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس، مشيرا إلى أن طقس "اليوم الثلاثاء" سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وعن السواحل الشمالية الغربية، سيسود طقس مائل للحرارة مصحوبًا برياح معتدلة، تنشط أحيانًا على الساحل الغربية نهارًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

وأوضح "شاهين" أن شبورة مائية كثيفة ستسمر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مشيرًا إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وغدًا الأربعاء أوضح "شاهين" أنه سيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة لنشاط بالرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمال الوجه البحري وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية يصاحبها نشاط للرياح.

وأفاد "شاهين " تفاصيل عن طقس بعد غدً الخميس، أنه سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكد على استمرار شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وفرصة سقوط وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، بالإضافة لنشاط بالرياح على القاهرة والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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