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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قسد» تختطف عددا من الأهالي بريف دير الزور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:09 م
قسد
قسد
مروة عنبر
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اختطفت مجموعة مسلحة من ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، عددا من الأهالي في بلدة الباغوز وقرية السجر بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر محلية، بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" أقدمت، اليوم الثلاثاء، على مداهمة قرية السجر بريف دير الزور الشرقي واختطفت أكثر من 20 مدنيا بشكل عشوائي كانوا بالقرب من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي "قسد" أطلقوا الرصاص الحي بكثافة وبشكل عشوائي، لترهيب وتفريق أهالي القرية الذين تجمعوا لطرد مسلحي الميليشيا من القرية.

كما أقدم مسلحو "قسد" في بلدة الباغوز بالريف الشرقي على مداهمة عدة منازل، واختطفت عددا من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

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