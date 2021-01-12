«التموين» تطلق حزمة جديدة من خدمات السجل التجاري إلكترونيا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق حزمة جديدة من خدمات السجل التجاري تمثل نسبة 75%، من خلال بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية وإتاحة الدفع الإلكتروني.وأوضح تقرير للوزارة حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه جار حاليا إتاحة وتوفير خدمات الاستعلام والحصول على مستخرج رسمي وشهادة بيانات والتجديد تبدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية لمحافظة بورسعيد.وأشارت الوزارة إلى أن ربط مكاتب السجل التجاري إلكترونيا وبناء قاعدة بيانات موحدة لتقديم بينات المركزية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد في مستخرجات السجل التجاري وشهادات البيانات والشهادات الأخرى ومن خلال الربط لمكاتب السجل التجاري إلكترونيا بشبكة بيانات موحدة مع الجهات ضمن مشروع تبادل البيانات الحكومية مع وزارة الصحة ومصلحة الضرائب وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الموانئ بدمياط والإسكندرية، فضلا عن أنه يتم استكمال الأرقام القومية للأفراد واستكمال التسجيل الضريبي واتخاذ إجراءات السجل الموحد والتكامل مع قواعد بيانات الجهات المعنية.