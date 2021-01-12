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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«أنت أقوى من المخدرات» أكثر الحملات تأثيرا باستطلاع «إعلام القاهرة»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:09 م
أنت أقوى من المخدرات
أنت أقوى من المخدرات
ولاء جمال
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حظي شعار الحملة القومية لمكافحة المخدرات "أنت أقوى من المخدرات" الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بلقب الأكثر تأثيرا لدى الشباب على مدار 2020، ضمن البحث الذي أجرته كلية الإعلام جامعة القاهرة على 1797 مفردة من مختلف الأعمار بالمحافظات المختلفة من خلال المقابلات الشخصية، وتحت إشراف 32 من أعضاء هيئة التدريس.

وبين البحث، أن شعار الحملة ضمن أكثر الحملات التي حققت نجاحات كبيرة بما له من تأثير على الشباب فى التوعية بأضرار الإدمان، حيث تم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات الصندوق التوعوية، وأخرها مشاركة البطل الرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.

وأهدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال حفل نظمته الكلية اليوم، عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، درع الكلية تقديرًا لمجهودات الصندوق فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدات وحصول شعار حملة "أنت أقوى من المخدرات" على لقب الأكثر تأثيرا خلال عام 2020، كما ستقوم الكلية بتصميم كتيب يتضمن معلومات عن الصندوق وإسهاماته في إطلاق الحملات التوعية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

كما أهدت مصطفى البطل الرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، درع الكلية تقديرا لمشاركته في حملة "أنت أقوى من المخدرات"، والتي حققت نجاحات كبيرة لتوعية الشباب بأضرار المخدرات.

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