ميار شريف تتصدر التريند بفوزها على اللاعبة اليابانية في «أستراليا للتنس»

◄ من هي ميار الشريف؟

◄ الحساب الرسمي للبطولة أسترليا يتحدث عن فوز ميار شريف

تصدر صباح اليوم اسم لاعبة التنس المصرية ميار الشريف قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عقب فوزها على اليابانية أكيكو اوماي، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (60)، والمجموعة الثانية (61) وكتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عبر "تويتر" أن ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة.ميار شريف أحمد من مواليد القاهرة 5 مايو عام 1996، وهي لاعبة تنس مصرية، حصلت على أعلى معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171، في الزوجي 268، والتي انعقدت في 16 مارس عام 2020، وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة ITF للسيدات.فازت ميار بدورة الألعاب الإفريقية لعام 2019 درست ميار في جامعة ببردين والتي تقع في كاليفورنيا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018، وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.كتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عبر "تويتر" أن ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة وأشار الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى أن ميار شريف سبق وكتبت التاريخ كونها أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي لرولان جاروس فى 2020 وقال الحساب الرسمي "ميار شريف تسعى لهذا الأمر فى أستراليا المفتوحة للتنس".