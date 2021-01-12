إعمار 434 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية

قالت أمانى خالد الناردى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إن المديرية انتهت من إعادة إعمار (434) منزلًا، وتعريش (300) منزل فى قرى ومراكز المحافظة، بدعم من إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.وأشارت وكيل الوزارة، الى أن هذا يأتى فى إطار تسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة الجمعيات الخيرية الكبرى"خير بالتقسيط"، التى تستهدف جميع المواطنين الذين يستطيعون المشاركة فى تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأولى بالرعاية، ولتضمن لهم توفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية، تحت إشراف المديرية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة لضمان وصول الخير لمستحقيه.