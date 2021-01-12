إسرائيل تتوقع بدء تطعيم الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا في مارس

قال مسؤول صحي كبير اليوم الثلاثاء إن إسرائيل قد تدرج الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما إلى الفئات التي تتلقى اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 في غضون الشهرين القادمين إذا خلصت الأبحاث إلى أن هذا آمن.وتمضي وتيرة برنامج التطعيم في إسرائيل بمعدل قياسي عالمي، وتقول إنها تسعى لتطعيم خمسة ملايين من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بجرعة واحدة من اللقاح أو بالجرعتين وإعادة فتح الاقتصاد بحلول منتصف مارس.وتوقع نحمان آش المنسق الوطني المكلف بملف جائحة كورونا أن تؤكد الأبحاث الدوائية إمكانية خفض الحد الأدنى للسن المؤهل للتطعيم من 16 إلى 12، فضلا عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول مارس.وقال لإذاعة 103 إف إم "عدم تطعيم الأطفال دون 16 عاما في الوقت الراهن أمر مقلق بالتأكيد، فيما يتعلق بالقدرة على تحقيق المناعة المجتمعية.