استنفار أمني بمطار القاهرة لاستقبال فرق مباريات كأس العالم اليد

شهد مطار القاهرة الدولي ومديرية أمن القاهرة حالة من الاستنفار الأمني، تزامنا مع وصول الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لليد مصر 2021، وتأمين كافة مباريات البطولة، وذلك بالملاعب التي ستقام عليها البطولة.يأتي ذلك بعدما أنهى رجال امن القاهرة استعداداتهم لتأمين حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، غدًا الأربعاء وتأمين كافة مباريات البطولة والفرق المشاركة لتأمين البطولة بالكامل.و من جانبه كشف مصدر أمني أن خطة تأمين لاعبي الفرق غير مرهقة، بسبب اقتصار برنامجهم علي نقلهم الي فندق الإقامة ثم الصالة المغطاة باستاد القاهرة فقط، ولا يوجد برنامج سياحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.