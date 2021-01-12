الحكم على سائقين قتلا طفلًا في المقطم 7 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على سائقين قتلا طفلًا في منطقة المقطم لسرقة مركبته البخارية «توكتوك» إلى جلسة 7 فبراير.كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل في المقطم، ويصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، بعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، عادل إبراهيم الغويط، أسامة محمد أبوصافي، بأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبدالرشيد.وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، فقتلا المجني عليه الطفل "م. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين وهما مطواة وسكين- بأن استدرجوه مكرًا إلى مكان وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم، إذ قيده المتهم الثاني حتي سدد له المتهم الأول طعنات عدة بسلاحهما.وأضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخري عاصرتها وهي أنهم في ذات المكان والزمان سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.