«تموين الجيزة» تستهدف 22 مركزًا متطورًا لخدمات البطاقات التموينية

قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن إجمالي عدد مراكز خدمات التموين المتطورة التي يتم تشغيلها حاليًا بلغت نحو 16 مركزًا منتشرًا على مستوى المحافظة.وأكد المهندس طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المستهدف زيادة عدد المراكز التموينية المتطورة إلى 22 مركزًا بدلًا من 16 خلال الفترة المقبلة، لتغطية كل الخدمات للمواطنين في المحافظة لإصدار البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي والنقل بين المحافظات وبدل الفاقد والمتوقفة وإضافة الزوجة غير المقيدة والضم للزوجة المسجلة على بطاقة أسرتها إلى بطاقة زوجها بشرط أن تكون سارية وتصرف المقررات التموينية.