قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بحي السيدة زينب

تلقت غرفة عمليات بحى السيدة زينب بلاغا تليفونيا من مواطن بنشوب حريق بشقه سكنية بالدور الأرضى بالعقار رقم ١٦ شارع قدرى.وانتقل الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب إلى الموقع وتم استدعاء الحماية المدنية والكهرباء والغاز.وقام رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإخماد الحريق والسيطرة عليه.وأشار حي السيدة زينب في بيان له أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات أو وفيات.