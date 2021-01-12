الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالقديس برناردوس من كورليوني الفرنسيسكاني

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس برناردوس من كورليوني الفرنسيسكاني.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان، إن ولد في مدينة كورليوني بإيطاليا يوم 6 فبراير عام 1605م.، وكان يعمل إسكافيًا، وكان مشاغبًا هجومًا ويريد كان يستعمل قوته للدفاع عن الضعفاء والظلومين وكان يصير في طريق يقود إلى دير الرهبان الكبوشيين، انضم الى الرهبنة الفرنسيسكانية الكبوشية.وأضاف: «كان يقوم بإكرام شديد لمريم العذراء وحتى أكرمته العذراء فى أحد أعيادها بإعطاءه شرابًا سماويًا لكى يغذيه روحيًا وجسديًا لانه كان شديد الصوم مع نفسه. ونعمة شفاء كثير من المرضى الذين ياتون إليه دائما».وتابع:«كانت شهرة قداسته كبيرة للغاية حتى أن كل الاكليروس العلماني والرهباني حضروا دفنه وعلى رأسهم رئيس اساقفة بالرم ومونريال، يوم 12 يناير عام 1667م، دفنوا جسده أولًا فى المقبرة العامة وما تأخروا أن أعادوه الى الدير الذى عاش فيه ووضعوه في الكنيسة الصغيرة، وقام بتطويبه البابا إكليمنضوس الثالث يوم 29 إبريل عام 1668م، وأعلن قديسًا يوم 10 يونيو عام 2001م، على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني».