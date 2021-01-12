تفاصيل مسلسل «في بيتنا روبوت» قبل عرضه

تستعد قناة "CBC" لعرض مسلسل "في بيتنا روبوت" نهاية شهر يناير الجاري وعقب انتهاء حلقات مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، وعرضت القناة أمس بعرض الإعلان التشويقي للمسلسل استعدادًا لعرضه.وتدور قصة العمل حول أسرة شابة مكونة من زوج وزوجة ويعمل الزوج في التكنولوجيا، فيقوم باختراع عدد من "الروبوت"، وتقرر الزوجة التي تجسد دورها ليلى زاهر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسًا على عقب في إطار كوميدي.واستعانت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل بالاستعانة بمجموعة من المهندسين من روسيا والمتخصصين في التكنولوجيا الحديثة، لشراء أحدث إنسان آلي "روبوت" في العالم.وتعتبر هذه التجربة هي الأولي من نوعها في الدراما المصرية والوطن العربي في الآونة الأخيرة، ويعتمد المسلسل علي تكلفة إنتاجية عالية لأنه يتميز بوجود استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.مسلسل "في بيتنا روبوت" يتكون من 15 حلقة وهو من بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.