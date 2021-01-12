ضبط 16 كيلو «حشيش» بحوزة عامل في الشرقية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل قبل ترويجه 16 كيلو من مخدر الحشيش.وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا لمركز شرطة صان الحجر، بضبط «ع. ع»، بالقرب من كوبري سليم، بحوزته 90 طربة من مخدر الحشيش، تزن 16 كيلو، قبل ترويجها على عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.تحرر عن الواقعة المحضر رقم 409 جنح صان الحجر لسنة 2021، والعرض على النيابة للتحقيق.