إعدام 3 أطنان دجاج نافق تنفيذا لقرار النيابة العامة ببورسعيد

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بإعدام 3 أطنان دجاج نافق تنفيذا لقرار النيابة العامة.وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أنه كان قد جرى شن حملة على الأسواق لمراقبة السلع المقدمة للمواطنين، أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية تقدر بنحو 3 أطنان من الدجاج النافق بمنطقة بحر البقر في شادر عزام، وذلك قبل توزيعها على أصحاب النفوس الضعيفة من التجار والمطاعم لتقديمها كوجبات للمواطنين داخل المحافظة.وأكد أنه جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 8 جنوب ثان، وبالعرض على النيابة أمرت النيابة بإعدام الكمية المضبوطة بالطرق البيئية السليمة، وتحرير محضر بالإجراءات يعرض على النيابة العامة في حينه.